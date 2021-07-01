Сербия будет получать молочную продукцию из Ставропольского края

Молочный комбинат "Ставропольский" наладит поставки продукции в Сербию. Для этого компания уже прошла экспортную аттестацию.

После того, как Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора и управление ветеринарии Ставрополья дали заключение о том, что молочный комбинат может выполнять основополагающие требования страны-импортера, предприятие было включено в реестр экспортеров в автоматизированной системе "Цербер".

В компании отметили, что ранее продукция комбината уже поставлялась в Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.

Начиная с января текущего года компании Ставрополья экспортировали молочной продукции почти на $163 тыс, в прошлом году этот показатель находился на уровне $318,59 тыс, отмечает ТАСС.