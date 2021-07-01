Греческая Ellinair возобновляет полеты между Салониками и Краснодаром

Уже в эту субботу, 3 июля, греческая авиакомпания Ellinair возобновляет авиасообщение между Краснодаром и Салониками, сообщает пресс-служба краснодарского аэропорта.

Регулярные авиарейсы будут выполняться на воздушном судне Boeing 737-800 один раз в неделю. По субботам борт вылетает из Краснодара в Салоники в 12:30, возвращается из Греции на следующий день, в воскресенье в 19:50, передает "АиФ-Юг".

Ранее, до пандемии, в 2019 году, этот маршрут также обслуживал греческий перевозчик, говорится в сообщении.