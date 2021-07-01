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Авария с бензовозом в Узбекистане унесла жизни двух человек

Авария с бензовозом в Узбекистане унесла жизни двух человек

В четверг, 1 июля, на перевале Камчик, расположенном на востоке Узбекистане, загорелся бензовоз. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям республики.

Инцидент произошел на 260-м километре автодороги Ташкент-Ош в 14:25 по местному времени.

Машина с горючим направлялась в сторону Ферганской долины и воспламенилась в результате ДТП.

В аварии погибли два человека, находившихся в салоне бензовоза, передает Газета.uz.

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Вестник Кавказа

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