Авария с бензовозом в Узбекистане унесла жизни двух человек

В четверг, 1 июля, на перевале Камчик, расположенном на востоке Узбекистане, загорелся бензовоз. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям республики.

Инцидент произошел на 260-м километре автодороги Ташкент-Ош в 14:25 по местному времени.

Машина с горючим направлялась в сторону Ферганской долины и воспламенилась в результате ДТП.

В аварии погибли два человека, находившихся в салоне бензовоза, передает Газета.uz.