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Команда Дональда Трампа запустила собственную соцсеть

Команда Дональда Трампа запустила собственную соцсеть

Команда бывшего президента CША Дональда Трампа создала собственную социальную сеть, получившую название GETTR.

Ее возглавил бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. Соцсеть похожа на Twitter. Пользователи даже могут перенести из него свою личную информацию, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Соцсеть доступна в магазинах онлайн-приложений Apple и Google. Ее запуск прошел без каких-либо объявлений.

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