Новая вакцина "Эпиваккорона-Н" войдет в гражданский оборот в ближайшие месяцы

Центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует в ближайшее время зарегистрировать новую вакцину от коронавируса "Эпиваккорона-Н", затем в ближайшие месяца она войдет в гражданский оборот.

"Мы действительно приступили к процедуре регистрации новой вакцины и надеемся, что в ближайшее время она получит регистрационное удостоверение. Но пока мы в самом начале регистрации. Наверное, срок - месяцы, до того момента, как она попадет в гражданский оборот", - рассказала заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих в интервью телеканалу "Россия-24".

Принципиальных отличий между "Эпиваккороной-Н" и "Эпиваккороной" нет, различаются технологические особенности производства.