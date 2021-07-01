COVID-19 и инфляция могут стать более серьезными врагами КНДР, чем Америка

После того как вчера лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о "великом кризисе" и некоем серьезном инциденте сфере здравоохранения, в СМИ стала распространяется версия, что Ким намекнул на Северной Кореи отрицали COVID-19. Северная Корея пострадала от резких колебаний курса валюты и цен на продукты питания из-за экономического давления, вызванного пандемией Covid-19 и международных санкций, создающих новые риски для Ким Чен Ына.

Financial Times отмечает, что неустойчивость экономики может ухудшить положение большинства из 25 млн жителей Северной Кореи. Неофициальная рыночная торговая система страны, джангмаданг, также может пострадать, а нестабильность усилиться.

По данным Daily NK, веб-сайта, отслеживающего рынки Северной Кореи, с начала пандемии северокорейская вона выросла примерно на 30% по отношению к доллару США и на 40% по отношению к китайскому юаню. ”Сейчас на рынке наблюдается реальная ценовая инфляция, что очень пугает. В то же время цены на топливо довольно сильно завышены, а цены на доллар и юань по отношению к воне - рухнули”, - сказал Питер Уорд, проживающий в Сеуле эксперт по Северной Корее из Венского университета.

Пхеньян в основном изолировался от внешней торговли и помощи с начала коронакризиса, опасаясь последствий неконтролируемого распространения инфекции. Ущерб, нанесенный тайфуном в прошлом году, усугубил экономическое давление.

Эксперты объясняют колебание валюты и обменного курса сочетанием коллапса торговли и усилий государства по изъятию иностранной валюты из внутреннего обращения. Уильям Браун, бывший офицер разведки США, возглавляющий консультационную фирму Northeast Asia Economics and Intelligence Advisory, считает, что денежная стабильность - отличительная черта правления Кима. Она способствовала развитию рынка после периодов инфляции и обесценивания валюты при Ким Чен Ире, его отце.

”Серьезные колебания могут привести к усилению народного отчаяния в стране, - пишет Браун для 38 North, информационного ресурса программы, проводимой американским аналитическим Центром Стимсона. - Инфляция может оказаться более серьезным врагом стабильности, чем Соединенные Штаты”.

Аналитики считают, что нехватка приграничной торговли, которая привела к снижению спроса на иностранную валюту, вкупе с усилиями властей по ограничению использования юаня и доллара, повысила стоимость воны. Между тем, внутренние цены на основные продукты питания, включая рис и зерно, за последние недели резко выросли, что указывает на дальнейшие перебои в поставках.

Го Мён Хён, эксперт по экономике Северной Кореи из Института политических исследований Асан, аналитического центра в Сеуле, отметил, что Ким Че Ын решил уменьшить зависимость КНДР от ”болезненного” импорта в рамках недавно одобренной программы централизации контроля над экономикой и подавления элиты страны. ”Северокорейская система избежит повторения голода 1990-х годов. Самое главное здесь усилия режима по подавлению рыночной системы”, - сказал он.

По данным экспертов, власти КНДР прибегают к помощи армии хакеров, чтобы получить деньги. Яна Блахман, бывший сотрудник израильской разведки, работающая в группе кибербезопасности Venafi, рассказала, что доходы от киберпреступлений следует рассматривать как основное средство пополнения казны. В последние годы северокорейские киберпреступники заработали миллиарды долларов с помощью обширного набора схем, нацеленных на банки и другие финансовые учреждения, включая одноранговых кредиторов и криптовалютные биржи. ”Проводится много атак, о которых не сообщается, особенно если они незначительные, как, например, при использовании программ-вымогателей и операций с криптовалютой”, - сказала Блахман.

По словам перебежчиков, которые поддерживают контакты с бывшими соотечественниками, северокорейцы остро ощущают экономические проблемы. Многие граждане страны уже страдают от отсутствия продовольственной безопасности. Кан Чхольхван, перебежчик из Сеула, сказал, что цены на продукты питания и товары первой необходимости выросли в 3-10 раз. Со Чжэ Пхён, еще один беглец, рассказал, что объем продовольственной помощи из Китая, по всей видимости, снижается, несмотря на более ранние признаки увеличения поставок.