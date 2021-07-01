Саакашвили сообщил о подготовке в США санкций против грузинских судей

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в эфире "Мтавари архи", что США готовят санкции в отношении грузинских судей.

Экс-глава государства дал оценку действиям власти и назначению судей после подписания документа, подготовленного при медиации главы Евросовета Шарля Мишеля.



"Единственное, что сейчас готовят американцы, санкции против судей. Они запросили полный список, который им передали грузинские НПО, какой судья что украл, у кого какое имущество.", - пояснил Саакашвили.

По его словам, в этом списке практически все известные фамилии. "Пусть они лучше образумятся, пока их не настигли санкции, и они не попали в тюрьму", - цитирует экс-президента "Грузия Online".

Напомним, 19 апреля 2021 года правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и оппозиционные партии подписали предложенное Евросоюзом соглашение о преодолении внутриполитического кризиса. Свои подписи под документом, подготовленном при медиации главы Евросовета Шарля Мишеля, поставили представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", оппозиционных партий "Стратегия Агмашенебели", "Лело для Грузии", "Гирчи", "Граждане" и Республиканской партии, а также депутаты Давид Бакрадзе и Зураб Джапаридзе. "Европейская Грузия - движение за свободу" и Лейбористская партия Грузии от подписи воздержались.