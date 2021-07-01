Десятки музыкантов соберутся на джазовый фестиваль в Тбилиси
Второй Mid-Summer Night Jazz Festival пройдет в Тбилиси в саду Арто со 2 по 4 июля, такое сообщение распространили организаторы.
На мероприятие соберутся до 80 известных грузинских музыкантов, признанных за рубежом, передает "Sputnik Грузия".
В лайн-ап Mid-Summer Night Jazz Festival включены, в частности, Майя Бараташвили, Бека Гочиашвили, Папуна Шарикадзе, композитор Дато Эвгенидзе, Резо Кикнадзе, Лаша Деисадзе, группа "Квинтесенсс" и многие другие.
Организаторами фестиваля выступают Союз музыкантов ZMG-ART и Тбилисский государственный театр киноактера имени Михаила Туманишвили, при поддержке столичной мэрии.
Мероприятие стартует в 19.00 по адресу проспект Давида Агмашенебели №103.
Вестник Кавказа
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