Десятки музыкантов соберутся на джазовый фестиваль в Тбилиси

Второй Mid-Summer Night Jazz Festival пройдет в Тбилиси в саду Арто со 2 по 4 июля, такое сообщение распространили организаторы.

На мероприятие соберутся до 80 известных грузинских музыкантов, признанных за рубежом, передает "Sputnik Грузия".

В лайн-ап Mid-Summer Night Jazz Festival включены, в частности, Майя Бараташвили, Бека Гочиашвили, Папуна Шарикадзе, композитор Дато Эвгенидзе, Резо Кикнадзе, Лаша Деисадзе, группа "Квинтесенсс" и многие другие.

Организаторами фестиваля выступают Союз музыкантов ZMG-ART и Тбилисский государственный театр киноактера имени Михаила Туманишвили, при поддержке столичной мэрии.

Мероприятие стартует в 19.00 по адресу проспект Давида Агмашенебели №103.