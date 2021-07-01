Лоукостер Flynas будет чаще летать из Саудовской Аравии в Грузию

Низкобюджетная авиакомпания Саудовской Аравии Flynas наращивает число рейсов в Тбилиси, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

В июле авиакомпания намерена выполнять регулярные рейсы по четырем направлениям.

Маршрут Тбилиси - Касим - Тбилиси будет выполняться три раза в неделю, во вторник, четверг и субботу; Эр-Рияд - Тбилиси - Эр-Рияд будет выполняться шесть раз в неделю, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Также Flynas семь раз в неделю будет летать по маршруту Джедда - Тбилиси - Джедда, шесть раз в неделю (кроме вторника) по маршруту Даммам - Тбилиси - Даммам.