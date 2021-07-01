В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области ввело обязательную вакцинацию от коронавируса части граждан.
"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавируса группам граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в тексте документа.
Обязательной вакцинации подлежат сотрудники торговли и общественного питания, транспорта общего пользования, такси, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, фитнес-клубов, бассейнов и иных спортивных организаций, бытовых услуг.
Должны быть вакцинированы не меньше 60% сотрудников, говорится на сайте регионального Роспотребнадзора.
Вестник Кавказа
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