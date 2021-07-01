Эксперты решили, что Турция может сыграть ключевую роль для стабилизации в Афганистане

Турция может сыграть важную роль в установлении мира в Афганистане благодаря авторитету, которым пользуется Анкара в пострадавшей от войны стране. В этом сходятся политологи и эксперты в области безопасности из Пакистана, Турции и Афганистана.

Как отмечает Анатолийского агентство, выступая в среду на семинаре, посвященном афганскому мирному процессу и роли Турции в Афганистане, который был организован Институтом стратегических исследований Исламабада, директор института, бывший министр иностранных дел Пакистана Айзаз Ахмед Чаудхри сказал, что ситуация в Афганистане критическая: "Мы все знаем, насколько важно, чтобы в Афганистане царил мир. Я думаю, что никто не знает лучше, чем правительство, руководители и народ Пакистана, что нестабильный Афганистан может стать кошмаром для всего региона". Чаудхри добавил, что Турция поддерживает дипломатические отношения с Афганистаном начиная с 1920 года, и в связи с этим в Анкаре пытаются найти способ начать некий политический процесс.

Эксперт по безопасности Фонда политических, экономических и социальных исследований Турции (SETA) Мурат Аслан сказал, что политика турецкого правительства основана на общих интересах. "Афганистан также заинтересован в мирной стабильной обстановке для реализации проектов в области развития. Когда я был в Кабуле, задал один вопрос нескольким людям: "Как вы относитесь к Турции?" И все они дали один и тот же ответ: "Турция - наша братская страна"», - вспоминает эксперт.

Принимая во внимание предложение Турции о новом трехстороннем механизме для обеспечения безопасности аэропорта Кабула после ухода США из Афганистана, аналитик по вопросам обороны из Анкары, доцент Университета Йилдирим Беязит Мерве Серен предположила, что присутствие Турции в Кабуле требует юридического прикрытия со стороны Организации Объединенных Наций: "Присутствие Турции в Афганистане должно быть легитимизировано резолюцией ООН, также Анкаре должно быть направлено официальное обращение правительства Афганистана с просьбой помочь афганскому народу. Турция должна быть там не только из-за НАТО. У нас очень большая проблема в области миграции - больше всего мигрантов прибывает к нам из Сирии, но на втором месте Афганистан", - добавила Серен.

Выступая перед журналистами после серии встреч с лидерами стран-членов НАТО на саммите альянса 14 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция намерена продолжить деятельность в Афганистане вместе с Венгрией и с привлечением Пакистана после вывода сил НАТО и США.

Роль Турции в Афганистане

Приветствуя предложение Эрдогана об охране аэропорта Кабула турецкими войсками, ведущий кабульский политолог Залмай Нишат сказал: "Турция могла бы сыграть важную роль в достижении внутреннего консенсуса среди многонационального населения Афганистана, а также в достижении регионального консенсуса".

"Турция достигла той необходимой степени развития, чтобы принять участие в восстановлении и развитии Афганистана. Следовательно, Турция способна сыграть в этом важную роль, что следует всячески поощрять", - сказал бывший посол Пакистана в Турции Мухаммад Харун Шаукат.

Говоря о нынешней ситуации в Афганистане, эксперты заявили, что единственный способ решить эту проблему - это политический процесс. "Несмотря на определенные успехи, ситуация в Афганистане далека от стабильной, поскольку страна по-прежнему сталкивается с множеством проблем, бросающих вызов международному сообществу и региону", - сказала директор Центра изучения Афганистана, Ближнего Востока и Африки при Институте стратегических исследований Амина Хан.