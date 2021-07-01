Финляндия просит граждан не ездить в Россию из-за дельта-штамма

Департамент здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) призывает своих граждан не ездить в Россию из-за неблагоприятной эпидобстановки, сообщает портал телерадиовещания Yle.

Как долго жителям Финляндии рекомендуется не ездить в Россию, не сообщается. Предметом особого беспокойства власти европейской страны называют более заразный дельта-штамм.

Заболеваемость коронавирусом в Финляндии выросла после возвращения домой финских болельщиков с игр Евро-2020 в Петербурге. Почти 400 случаев коронавируса выявили у футбольных фанатов.