Прожиточный минимум для трудоспособного населения в России вырастет до 13 тыс рублей

C 1 января 2022 года прожиточный минимум для трудоспособного населения в России составит 13 026 рублей. Об этом говорится в постановлении правительства, размещено на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

"Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения 11 950 рублей, для трудоспособного населения - 13 026 рублей, пенсионеров - 10 277 рублей, детей - 11 592 рубля", - сказано в документе.

Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года и будет действовать по 31 декабря 2022 года.

Напомним, с 2021 года прожиточный минимум в России устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Изменилась и система его расчета - раньше его показатель рассчитывался на основе цены продуктов, включенных в потребительскую корзину, а теперь он зависит от дохода на душу населения.

Величина прожиточного минимума в РФ на 2021 год составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.