Города Северного Кавказа примут форум "Армия-2021"

В августе текущего 2021 года в военных гарнизонах 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Кавказе пройдут мероприятия Международного военно-технического форума "Армия-2021", сообщает пресс-служба округа.

"Масштабные мероприятия форума пройдут во Владикавказе, Грозном, Нальчике, в ингушском поселке Троицкое, на военной базе в югоосетинском Цхинвале, а также дагестанском Каспийске. Их посетителям покажут более тысячи различных современных образцов вооружения и военной техники, которой оснащены соединения и воинские части 58-й армии ЮВО", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Гости форума увидят автомат АК-12, бесшумные снайперские автоматы "Вал", пистолет Ярыгина, танки Т-90 и Т-72Б3, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, медицинские бронеавтомобили "Линза", вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ка-52 "Аллигатор" и другую технику.

Богатой будет и историческая программа: посетители смогут увидеть реконструкции сражений периода Великой Отечественной войны и современные модели боев и контртеррористических операций с применением новейших средств обнаружения, наведения и уничтожения.

Интересен форум будет и подрастающему поколению: мальчишки и девчонки смогут поучаствовать в военно-спортивных играх, поиграть на развлекательных площадках культурно-художественной и военно-патриотической направленности, перекусить на полевых кухнях.

В организации форума примут участие около 2 тыс военнослужащих округа, добавили в пресс-службе.