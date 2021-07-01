Страны ОПЕК+ не смогли договориться об уровнях добычи с августа

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча ОПЕК+ пройдут в пятницу, 2 июля. Об этом сообщили в секретариате ОПЕК.

На сегодняшней встрече обсуждалась возможность нарастить добычу августа до конца 2021 года на 2 млн баррелей в сутки, однако сразу несколько стран выступили против этого. Среди них ОАЭ и Казахстан.

В секретариате ОПЕК уточнили, что заседание мониторингового комитета начнется в 16:00 (мск), а министерская встреча ОПЕК+ в 17:30 (мск), передает ТАСС.