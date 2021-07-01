Кадыров: в Чечне продолжится развитие курортных зон 

Общее количество официальных туристических маршрутов на территории Чечни за год увеличилось до 151, написал в Telegram глава региона Рамзан Кадыров.

В ходе состоявшейся накануне прямой линии президента России Владимира Путина был поднят вопрос о том, что цены на отдых на курортах России сравнимы с поездкой за рубеж при уступающем уровне сервиса. Глава государства, в свою очередь, заявил о том, что в настоящее время вкладываются средства в туристическую отрасль России и напомнил о программах развития внутреннего туризма.

"Мы полностью разделяем такую точку зрения президента и согласны с тем, что необходимо развивать внутренний туризм, делать привлекательными действующие курорты, а также работать над созданием новых", - прокомментировал сказанное Путиным Кадыров.