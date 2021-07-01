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В Ингушетии сокращается число неустроенных в семьи детей-сирот

В Ингушетии сокращается число неустроенных в семьи детей-сирот

Министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова заявила о сокращении числа детей сирот-сирот, которых пока не устроили в приемные семьи. По ее словам, за два года их стало меньше почти на 16%. 

Соответствующие показатели были обусловлены несколькими факторами. "Просветительская деятельность и профилактические меры, принимаемые наряду с работой, проводимой надзорными органами в части ужесточения контроля над выявлением фиктивных заболеваний у родителей, якобы препятствующих воспитанию детей, и признанием их недееспособными, позволили снизить фактическое число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 904 в 2019 году до 780 в 2021 году", - сказала она. 

В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время в регионе также продолжается работа по предоставлению жилья детям-сиротам.

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