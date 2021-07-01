В курортной Анапе вырастет новый парк

Власти Анапы планируют возвести в городе новый парк, которому уже придумали рабочее название Императорский – он будет посвящен Николаю I, благодаря указу которого Анапа получила статус портового города.

Мэр Анапы Василий Швец уже обсудил его проект с застройщиками "ВКБ-Новостройки", которые занимаются возведением жилого комплекса "Горгиппия", отметив, что Императорский парк станет привлекательной достопримечательностью и Анапы, и всего Краснодарского края, поэтому нужно продумать каждую его деталь, чтобы обеспечить гостям комфортный и интересный отдых в любое время года, передает портал Юга.ру.

Планируется, что новый парк раскинется от Супсехского шоссе до смотровой площадки с видом на море и город, а в его прогулочной зоне будут обустроены места отдыха, в зеленой зоне будут установлены фонтаны, игровые площадки, скейт-парк и другие спортивные сооружения.

Проект нового парка будет закреплен и в генеральном плане Анапы.