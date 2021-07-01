Комитет конгресса США принял поправку по санкциям в отношении "Северного потока-2"

Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США одобрил поправку, которая призвана помешать президенту страны Джо Байдену в его политике приостановки санкций в отношении оператора "Северного потока-2". Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Поправку предложила член конгресса от Огайо, демократ Марси Капур, передает РИА Новости.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Готовность "Северного потока-2" на данный момент составляет 95%.