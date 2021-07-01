ВОЗ: дельта-штамм обнаружен в 96 странах мира

В ВОЗ сообщили, что дельта-штамм коронавируса выявлен по меньшей мере в 96 государствах.

"Дельта" является наиболее заразным вариантом из выявленных разновидностей COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 96 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в четверг, пишет ТАСС.

Он отметил, что несмотря на рост передачи коронавируса, в некоторых странах осуществляется смягчение мер в сфере здравоохранения, связанных с пандемией.

Глава ВОЗ предупредил, что будут появляться и новые разновидности коронавируса, так как "вирусы эволюционируют".