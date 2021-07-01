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Спецслужбы США и Великобритания обвинили ГРУ в кибератаках по всему миру

Спецслужбы США и Великобритания обвинили ГРУ в кибератаках по всему миру

Спецслужбы США и Великобритании опубликовали совместный доклад, в котором обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру

"ГРУ с начала 2019 года до начала 2021 года <...> осуществляло повсеместные попытки доступа в отношении сотен правительственных и частных целей по всему миру", - говорится в тексте.

В докладе отмечается, что к подобным действиям причастна "воинская часть 26165", которая использовала некий кластер Kubernetes.

Спецслужбы также акцентировали внимание на том, что попытки взлома, скорее всего, продолжаются по сей день, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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