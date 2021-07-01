В Минэкономразвития считают, что инфляция в России "начинает выдыхаться"

Инфляция в июне в России замедлилась, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет "Интерфакс".

На следующей неделе ведомство представит промежуточный макропрогноз.

"Мы исходим из того, что рост инфляции начинает выдыхаться. И то что сейчас уже есть - мы рассчитываем, что в июле будет последний негатив. Мы по-прежнему рассчитываем на дефляцию в августе", - заявил он.

В июне инфляция в России замедлится до 0,65% с 0,74% в мае.

При этом Решетников рассказал, что прогноз по инфляции на год будет повышен. В настоящее время инфляция в России составляет 4,3%. Также будет повышен прогноз по росту ВВП на 2021 год, сейчас он оценивается в 2,9%.