Лавров и Керри обсудили климатические изменения

В четверг, 1 июля, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и спецпредставителя президента США Джона Керри. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

В ходе беседы стороны обсудили российско-американское сотрудничество в области реализации целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата в привязке к 26 сессии Конференции сторон конвенции ООН в Глазго.

"Условлено продолжить интенсивные двусторонние контакты по климатической проблематике в контексте ее обсуждения Президентами России и США на саммите в Женеве с акцентом на необходимость наращивания российско-американского взаимодействия", - сказано в тексте.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что при определенных условиях глобальное потепление может привести Землю к состоянию Венеры, температура на поверхности которой достигает 500 градусов. Глава государства отметил, что увеличение среднегодовых температур в России и в скандинавских странах происходит быстрее, чем в других регионах мира.