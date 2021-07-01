На Кубани начали строительство новой трассы к Крымскому мосту

Церемония закладки памятного камня в связи с началом реализации первого этапа строительства новой трассы к Крымскому мосту состоялась в четверг в Темрюкском районе, пишут "Кубанские новости".

В регионе начинается строительство новой федеральной трассы А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь. Общая протяженность трассы составит 119 км, строительство планируется завершить к концу 2024 года.

Новая трасса позволит добираться из Краснодара до Крымского моста за два часа, дорога пройдет в обход населенных пунктов.

Пропускная способность четырехполосной трассы составит 40 тыс автомобилей в сутки.