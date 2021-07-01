Назарбаев рассказал, почему никак не отойдет от всех дел

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в ходе документального фильма "Штрихи к портрету", что он пока не может отойти от всех дел.

"Честно говоря, в моем возрасте от всего хочется уже отойти, но не могу, потому что пишут письма, просятся на встречу и приходится работать, почта большая, международная и своя, но это, наверное, хорошо", - пояснил Назарбаев.

Он подчеркнул, что надо заниматься чем-то еще, чтобы мозг работал. "Мы живем и работаем одним полушарием, начинай писать левой рукой - другое полушарие работает", - цитирует РИА Новости первого президента Казахстана.

Напомним, 20 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев покинул пост президента Казахстана, но сохранил за собой посты главы Совбеза и лидера партии власти "Нур Отан". В апреле этого года Назарбаев решил покинуть пост председателя Ассамблеи народа Казахстана и передать эти полномочия действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву.