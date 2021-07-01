Крым под водой: что произошло и как ликвидируют последствия разгула стихии

В ночь с 16 на 17 июня на Крым обрушилась стихия: сильные ливни привели к серьезным проблемам в нескольких городах и поселках. На полуострове был введен режим ЧС, а вода и электричество оказались недоступными для жителей нескольких населенных пунктов. Как развивались события, удалось ли предотвратить панику местного населения и каковы последствия непогоды для региона разбирается корреспондент «Вестника Кавказа» в Крыму Екатерина Винник.

Как это было?

Мощный циклон накрыл полуостров, но несмотря на предупреждения МЧС, чрезвычайной ситуации избежать не удалось. В Керчи выпало 82 мм осадков, в Белогорске - 88 мм, в Ялте - 135 мм, что составляет почти двухмесячную норму. Река Мелек-Чесме (”Ангельский родник”) вышла из берегов в Керчи, а Ялта была закрыта из-за наводнения. Всего на полуострове за трое суток было подтоплено 426 придомовых территорий, 365 домовладений и 18 соцобъектов, сообщает МЧС России.

Больше всего в результате ливневых дождей и последовавшего разлива рек пострадали Керчь (13 домовладений), Феодосия (11 придомовых территорий), Кировский район (12 придомовых территорий), село Новоотрадное (29 домовладений), и Ялта (49 домовладений). Всего пострадали 54 человека, одна женщина пропала без вести и один человек погиб. Жители Керчи и Ялты на некоторое время остались без электричества и воды в результате непогоды. Инфраструктура пляжей также была повреждена.

Как отреагировали местные власти?

17 июня глава региона Сергей Аксенов объявил режим ЧС на полуострове. Было принято решение о создании комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В Керчи был организован оперативный штаб МЧС по оказанию помощи пострадавшим, а в Ялте местные власти привлекли командование Черноморского флота для содействия спасательным работам. Спасатели эвакуировали из затопленных районов 1773 человека, в числе которых 321 ребенок. Были организованы пять пунктов временного размещения граждан в Керчи и Ялте (в гостиницах и хостелах). Для оказания помощи пострадавшим на полуостров прибыл личный состав Донского спасательного центра МЧС России, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Крыму.

Более двух тысяч человек и 420 единиц техники было задействовано для устранения последствий циклона, захватившего Крым в середине июня. На территории, пострадавшей от стихии, работают специалисты группы беспилотных летательных аппаратов МЧС России с целью расчета последующих возможных подтоплений. По данным МЧС Республики Крым, всего было составлено 613 актов по оценке материального ущерба, а пострадавшими признаны 1671 человек. Общая сумма компенсационных выплат составила 80 млн 690 тысяч рублей.

Последствия

Помимо имущественного ущерба, серьезный удар был нанесен по экосистеме полуострова. По данным Роспотребнадзора, в Крыму на подтопленных территориях в связи с ухудшением качества морской воды приостановлено использование 83 пляжей. Ожидается поэтапное открытие территорий по мере их восстановления и ликвидации последствий эрозии и размыва почв. Санитарно-эпидемиологическая ситуация на полуострове мониторится круглосуточно.

Также последствия стихии ощутили на себе владельцы сельскохозяйственных угодий. По словам министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, четырехдневные осадки на полуострове нанесли ущерб четырем местным сельхозпредприятиям на сумму более 2 млн рублей. Посевы были уничтожены на территории площадью 122 гектара. Животноводческие предприятия не пострадали. Местным жителям, которые испытали на себе воздействие стихии, оказывается психологическая помощь. За поддержкой обращаются к психологам МЧС.

Какова сейчас ситуация на полуострове

Продолжается ликвидация последствий разгула стихии. Глава региона Сергей Аксенов обещает, что помощь будет оказана всем пострадавшим. Ущерб, нанесенный транспортной инфраструктуре и социальным объектам, оценивается в более 4 млрд рублей. ”Никто брошен не будет, всем окажем содействие, решения найдем”, - заявил Аксенов на заседании оперативного штаба 29 июня. Президент России Владимир Путин лично поручил Министерству обороны оказать помощь в пострадавших районах.