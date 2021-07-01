В Узбекистане ожидается рекордная жара

На следующей неделе в Узбекистане прогнозируются новые температурные рекорды.

По данным Узгидромета, повышение температуры произойдет 6-8 июля.

“В дневные часы воздух прогреется до 41-43 градусов. По северу, югу и пустынной зоне - до 44-46”, - предупредили синоптики.

Воздух прогреется на 5-8 градусов выше климатической нормы. Аномальная жара связана с усилением выноса знойного воздуха с районов Ирана.

С 3 по 5 июля днем будет около 39-41 градуса, по северу, югу и в пустынной зоне ожидается до 42-44 градусов.