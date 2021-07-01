В Совфеде считают, что россиянам, переболевшим коронавирусом, нужно давать инвалидность

Возможность оформить инвалидность после коронавируса должна быть не только у медиков, такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, пишет "Парламентская газета".

Инвалидность после перенесенного коронавируса может быть присвоена в случае, если болезнь привела к осложнениям - проблемы с сердечно-сосудистой системой, фиброз легкий, тромбозы. И право на оформление инвалидности должны иметь все россияне, с тяжелыми последствиями коронавируса, полагает сенатор.

"Понятно, что у врачей особые условия труда, они находятся в особой опасности, но у нас же в целом независимо от профессии дают людям инвалидность. Я думаю, что любой человек, у которого нарушились функции внутренних органов после коронавируса, должен иметь право своевременно получить статус инвалида", - заявил он.

В приказе Минздрава, который вступил в силу 27 декабря 2020 года, говорится, что получить инвалидность из-за осложнений могут сотрудники медучреждений, которые контактировали с пациентами с коронавирусом. Инвалидность устанавливается, если будет доказано, что сотрудник подхватил инфекцию на работе, а заболевание подтверждено врачебной комиссией.