В Баку с официальным визитом прибыл глава МИД Киргизии

Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев прибыл с в Азербайджан с официальным визитом.

В посольстве Киргизии в Баку сообщили, что в пятницу Казакбаев проведет встречи с официальными лицами Азербайджана.

Ранее состоялась встреча главы МИД республики и чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Киргизии Гидаята Оруджева, они обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества двух сторон и обсудили график контактов на высоком и высшем уровнях.