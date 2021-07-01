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В Баку с официальным визитом прибыл глава МИД Киргизии

В Баку с официальным визитом прибыл глава МИД Киргизии

Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев прибыл с в Азербайджан с официальным визитом.

В посольстве Киргизии в Баку сообщили, что в пятницу Казакбаев проведет встречи с официальными лицами Азербайджана.

Ранее состоялась встреча главы МИД республики и чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Киргизии Гидаята Оруджева, они обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества двух сторон и обсудили график контактов на высоком и высшем уровнях.

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Вестник Кавказа

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