Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал нарастить нефтедобычу на 0,4 млн баррелей в сутки

Министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ на сегодняшнем заседании рекомендовал странам альянса с августа по декабрь включительно наращивать нефтедобычу на 0,4 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил источник в ОПЕК.

По его словам, комитет также предложил продлить действие соглашения о регулировании нефтедобычи до конца 2022 года, передает ТАСС.

Таким образом, в общей сложности за пять месяцев предлагается вернуть на рынок 2 млн баррелей в сутки.

Данная рекомендация будет рассмотрена на министерской встрече ОПЕК+. Она началась в 19:30 (мск).