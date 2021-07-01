В МИД считают, что Sea Breeze-2021 имеют откровенно антироссийский подтекст

Военные учения США, Украины и стран НАТО в Черном море Sea Breeze - 2021 имеют антироссийский подтекст и являются провокацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это, безусловно, такая провокативная игра мускулами. Боевое развертывание такого масштаба вблизи российской территории вызывает у нас соответствующую реакцию. Черноморская акватория, по сути, последовательно превращается Вашингтоном и его союзниками из пространства сотрудничества, которое выстраивалось там, в зону силового противостояния", - сказала она на брифинге в четверг.

По мнению Захаровой, это делается намеренно, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильным и представлял угрозу.