Грузия начала председательствовать в ОЧЭС

Грузия приступила к председательству в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Председательство сроком на полгода перешло от Албании во время 43-го заседания Совета министров иностранных дел организации, прошедшего 30 июня в режиме онлайн.

На встрече министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поблагодарил Албанию за работу во время ее председательства в ОЧЭС и подтвердил готовность Грузии к плодотворному сотрудничеству со странами-членами в течение ближайших шести месяцев.

Напомним, ОЧЭС была создана в 1992 году. В организацию входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Северная Македония, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.