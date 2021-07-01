Джефф Безос отправится в космос с 82-летней женщиной

Глава Amazon и основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос полетит в космос вместе с 82-летней женщиной. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Исполняя цель всей жизни - стать астронавтом, Уэлли Фанк отправится в космос 20 июля в качестве почетного гостя на корабле New Shepard, который впервые полетит туда с людьми на борту", - сказано в заявлении.

Фанк полетит вместе с Безосом, его братом Марком и еще одним пока неназванным человеком, который выиграл билет на аукционе за $28 млн.

На своей странице в Instagram Безос написал, что никто не ждал космического полета дольше, чем Фанк.

В 1961 году Фанк стала лучшей в рамках программы "Женщины в космосе", однако после завершения обучения программу свернули и никто из ее участниц так и не отправился в космос

Фанк была первой женщиной - инспектором Федерального авиационного управления США и первой женщиной - следователем в области авиационной безопасности американского Национального совета по безопасности на транспорте, передает ТАСС.