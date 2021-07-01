Июль в России будет теплее нормы

Росгидромет дал прогноз погоды на июль. Ожидается, что на всей территории России температура воздуха будет немного выше климатической нормы.

"На большей части Европейской территории России средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений, на востоке Северо-Западного и на крайнем севере Приволжского федеральных округов - около нормы", - говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета.

Июль не будет дождливым, "месячное количество осадков на большей части территории предполагается около средней многолетней нормы; в Крыму и Краснодарском крае - больше нормы, на востоке Приволжского федерального округа, на востоке Волгоградской и Астраханской областей - меньше нормы", уточнили синоптики.

В рамках нормы или чуть выше температура ожидается на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.