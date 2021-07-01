Эвакуация альпинистов из Воронежа с Эльбруса завершилась

Спасатели в Кабардино-Балкарии завершили эвакуацию с Эльбруса двух альпинистов из Воронежа.

В четверг в 11.30 от группы альпинистов поступил запрос о помощи - у туриста из Воронежа на высоте 5,4 тыс м на Эльбрусе отмечались признаки горной болезни.

"Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены. Группу из двух альпинистов спустили на поляну "Азау". От медицинской помощи они отказались", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по КБР.

Поисково-спасательные работы проводили 12 спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России.