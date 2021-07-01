В Москве количество пациентов с коронавирусом на ИВЛ выросло в полтора раза

За две недели количество пациентов с коронавирусом COVID-19 в Москве, которые находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), увеличилось в 1,6 раза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Количество больных COVID-19 на ИВЛ в Москве: 14 июня - 457; 1 июля - 709", - сказано в публикации.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 182 млн, из них более 3,9 млн человек скончались. В России выявлено 5 538 142 случая заражения.