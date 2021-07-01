В Шуртане произошел пожар на предприятии, есть жертвы
В четверг, 1 июля, на головном сооружении Шуртан, принадлежащем Шуртанскому нефтегазодобывающему управлению в Кашкадарье, произошел пожар. Об этом сообщили в "Узбекнефтегазе".
Возгорание случилось на установке №2 по выделению пропан-бутановой смеси около 12:50.
В результате инцидента погиб один сотрудник предприятия, еще двое рабочих получили травмы, передает Газета.uz.
В настоящее время устанавливаются причина пожара и материальный ущерб.
Вестник Кавказа
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