В Шуртане произошел пожар на предприятии, есть жертвы

В четверг, 1 июля, на головном сооружении Шуртан, принадлежащем Шуртанскому нефтегазодобывающему управлению в Кашкадарье, произошел пожар. Об этом сообщили в "Узбекнефтегазе".

Возгорание случилось на установке №2 по выделению пропан-бутановой смеси около 12:50.

В результате инцидента погиб один сотрудник предприятия, еще двое рабочих получили травмы, передает Газета.uz.

В настоящее время устанавливаются причина пожара и материальный ущерб.