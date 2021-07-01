Словения закрывает въезд россиянам с 3 июля

Правительство Словении меняет условия въезда в республику из-за коронавируса. Россия включена в "темно-красный" список стран, откуда запрещен въезд с 3 июля.

Согласно новому указу, который действует с 3 по 11 июля, правила въезда зависят от того, в каком списке находится страна: "зеленом", "оранжевом", "темно-красном". Россия, Египет, Великобритания и другие (всего 40 территорий), попали в последний список. Въезд иностранцев в Словению из этих государств запрещен с 3 июля.