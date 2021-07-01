Три человека пострадали после опрокидывания "ГАЗели" под Астраханью

В четверг на трассе "Астрахань – Образцово-Травино" опрокинулся микроавтобус "ГАЗель", пострадали трое.

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три пассажирки микроавтобуса, которых подвозил предполагаемый виновник аварии. Они получили травмы головы, ушибы и были доставлены в больницу", - , сообщает пресс-служба ГУ МВД по Астраханской области.

При этом микроавтобус ехал из автосервиса, а не следовал по маршруту. Вероятно, водитель не справился с управлением, отчего "ГАЗель" опрокинулась в кювет.