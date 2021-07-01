Нападающий сборной России может стать игроком турецкого гранда

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба может продолжить карьеру в Турции.

Интерес к 32-летнему форварду проявляет "Фенербахче".

По данным издания Sabah, стамбульский клуб уже начал переговоры с петербуржцами и самим футболистом.

Напомним, контракт Дзюбы с "Зенитом" заканчивается летом 2022 года. Последние два сезона Дзюба становился лучшим бомбардиром в чемпионате России. В сезоне 2019/20 нападающий отметился 17 голами, а в сезоне 2020/21 - 20 голами.