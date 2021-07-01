В России приступили к ревакцинации военнослужащих от коронавируса

В Вооруженных силах России началась ревакцинация военнослужащих от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

С 1 июля этого года в военно-медицинских организациях Минобороны организована ревакцинация против COVID-19 военнослужащих всех категорий, уже получивших полный курс вакцинации до 1 января, а также членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих, гражданского персонала и военных пенсионеров.

В ведомстве отметили, что благодаря проведению массовой иммунизации военнослужащих в ВС России сформировался коллективный иммунитет к COVID-19, передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 182 млн, из них более 3,9 млн человек скончались. В России выявлено 5 538 142 случая заражения.