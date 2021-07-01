Австрия открылась для россиян

С 1 июля въезд в Австрию из России возможен с любыми целями при соблюдении правил, связанных с COVID-19.

В австрийском посольстве в Москве рассказали, что справки о вакцинации российскими препаратами не признаются. Кроме того, непривитые должны проходить 10-дневный карантин.

Согласно постановлению Министерства социальных дел, здравоохранения, ухода и защиты прав потребителе, въезд в условиях пандемии с 1 июля по 31 августа без карантина возможен для тех, кто прошел полный курс вакцинации минимум за 14 дней до приезда. Россияне, привитые российскими вакцинами, при въезде должны предоставлять отрицательные тесты на коронавирус или справку о выздоровлении после коронавирусной инфекции на немецком или английском языке. Также не позднее 72 часов до въезда необходимо пройти обязательную предварительную электронную регистрацию.

Карантин может быть сокращен с 10 до 5 дней при негативном тесте на коронавирус. Обязательный карантин не коснется тех, кто совершает поездки по регулярным рабочим обязательствам, служебным причинам, важным семейным обстоятельствам, медицинским вопросам.