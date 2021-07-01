Верховная рада проголосовала за закон о коренных народах Украины

Верховная рада приняла закон "О коренных народах Украины, в котором русские не включены в этот перечень. На состоявшемся сегодня внеочередном заседании за него проголосовали 325 парламентариев, что является конституционный большинством.

В законе говорится, что коренной народ Украины — это автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории страны, носитель самобытного языка и культуры, имеющий традиционные, социальные, культурные или представительные органы. Коренной народ должен осознавать себя таковым и быть этническим меньшинством в составе населения, а также не иметь собственного государства за пределами Украины.

"Согласно этому определению проектом акта предлагается установить, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки", — сказано в пояснительной записке к документу.

Большинство норм закона вступает в силу со дня его официального опубликования, передает "Интерфакс".