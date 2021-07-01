Росатом может начать строительство АЭС в Египте в 2022 году

Лицензия на строительство энергоблоков атомной электростанции в Египте может быть получена Росатомом в начале 2022 года, после этого можно будет начать работы по возведению АЭС.

АЭС в Эд-Дабаа на Средиземном море станет первой атомной электростанцией в Египте, пишет ТАСС.

"Ожидается, что разрешение на строительство первых двух реакторов будет получено в первой половине следующего года. Далее последуют процедуры по подготовке документов на третий и четвертый реакторы", - сообщил официальный представитель министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Айман Хамза.

Лицензия на строительство позволит Росатому начать заливку "первого бетона" АЭС.