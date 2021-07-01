В ВОЗ рассказали о взаимосвязи приема антибиотиков и распространении "черной плесени"

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения по борьбе с распространением "черной плесени" связаны со снижением использования гормональных препаратов и антибиотиков при лечении коронавируса.

Как сообщила в интервью РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, обнаруженные у пациентов с коронавирусом в Индии, грибковые инфекции могут быть связаны с дрожжами и с плесенью, которая может вызывать мукормикоз ("черную плесень").

"Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких, как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и, конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет",- пояснила специалист.

ВОЗ призывает "свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести", сообщила Вуйнович. Кортикостероиды следует использовать только в тяжелых случаях, их массовое применение может вызывать грибковые инфекции.

Также, отметила представитель ВОЗ, необходимо тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы.