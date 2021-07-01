Синоптик опровергла слухи о скором наводнении в Крыму

Туристы могут не бояться того, что в Крыму вскоре случатся новые погодные аномалии, заверила начальник местного гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Хочу предупредить, чтобы не верили слухам о подтоплении. Это случается очень редко. Не надо верить, что будет 40-45 градусов. Максимальная температура воздуха в Крыму была зарегистрирована за время наблюдения в Евпатории – 40 градусов, в Симферополе – 39 градусов, поэтому спокойно можно приезжать, отдыхать и наслаждаться", – сообщила она.

Осадки, приводящие к наводнениям в Крыму случаются примерно раз в сто лет, последний раз столь сильные осадки выпадали на Южном берегу Крыма в 1910 году. "Не надо бояться этих осадков", - добавила Любецкая.

Лучшие месяцы для отдыха в Крыму - июль и август, тогда вода в море прогревается до оптимальных температур. В сентябре и даже октябре море также может быть теплым, отметила синоптик.