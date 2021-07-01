Власти рассказали о планах на работу транспорта в Москве

Транспорт продолжит работу в Москве при любом уровне заболеваемости коронавирусом, заверил заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на сессии Московского урбанистического форума.

"Мы знаем, что остановка городского транспорта - это фактически локдаун всего города… город просто остановится", - приводит его слова РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что в этом случае многие люди не смогут добраться до работы, и тогда жизнедеятельность столицы прекратится, а это невозможно, и в целом такой вариант даже не рассматривается властями.