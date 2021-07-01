Иммунолог призвал аллергиков прививаться от коронавируса

Директор ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов посоветовал людям, страдающим аллергическими реакциями пройти курс иммунизации от коронавируса нового типа.

"Если говорить о проблеме аллергии и вакцинации от COVID-19, то в стадии обострения, в острой стадии любого заболевания вакцинация, конечно же, не показана", - сказал он, отметив, что с наступлением ремиссии необходимо обратиться врачу и сделать прививку.

Ранее сообщалось, что сегодня в Москве стартовала ревакцинация от коронавирусной инфекции нового типа, передает РИА Новости.