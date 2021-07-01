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Иммунолог призвал аллергиков прививаться от коронавируса

Иммунолог призвал аллергиков прививаться от коронавируса

Директор ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов посоветовал людям, страдающим аллергическими реакциями пройти курс иммунизации от коронавируса нового типа.

"Если говорить о проблеме аллергии и вакцинации от COVID-19, то в стадии обострения, в острой стадии любого заболевания вакцинация, конечно же, не показана", - сказал он, отметив, что с наступлением ремиссии необходимо обратиться врачу и сделать прививку.

Ранее сообщалось, что сегодня в Москве стартовала ревакцинация от коронавирусной инфекции  нового типа, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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