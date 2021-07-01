Два человека заживо сгорели в бензовозе в Ташкентской области

Страшное ДТП произошло сегодня днем в Ташкентской области, такое сообщение опубликовано на сайте МЧС Узбекистана.

Авария произошла в 14.25 на 260-м километре международной автодороги "Ташкент - Ош" на перевале Камчик. Бензовоз ехал в сторону Ферганской долины.

"Машина с горючим воспламенилась в результате ДТП. Водитель бензовоза не справился с управлением", - пояснили в министерстве.

Спасатели оперативно потушили огонь, но не смогли спасти двоих человек, находивш3ихся в салоне.