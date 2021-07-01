Ситуация с коронавирусом серьезно ухудшается в Израиле

В Израиле снова растет заболеваемость коронавирусом: за последние сутки в стране зарегистрировано 307 новых случаев - наивысший показатель с апреля, пишет The Times of Israel.

Количество активных больных приближается к 1990, в том числе 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 17 из них подключены к ИВЛ.

На сегодня более 55% жителей Израиля вакцинированы полностью, около 60% привиты первой дозой. Несмотря на это, Минздрав прогнозирует, что на следующей неделе в Израиле ежедневно будут выявлять по 500-600 зараженных. Это связано с распространением штамма "дельта".